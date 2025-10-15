Zum Inhalt springenBarrierefrei
78 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12

Andrej Mangold spricht über seine Vergangenheit: Seit 20 Jahren herrschte Funkstille mit seinem Vater. Jetzt will dieser Kontakt, doch Andrej hat Angst das zuzulassen. Währenddessen brodelt es in Paco Herb: Er fühlt sich von Laura Blond und Sarah-Jane Wollny unfair nominiert und schießt scharf zurück. Auch zwischen Karina2You und Sarah-Jane droht die Stimmung zu kippen - die Damenwahl sorgt für Streit unter den Frauen. Platzt jetzt der Frieden bei "Promi Big Brother" 2025?

