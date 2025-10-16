Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tag 11: Rohbau-Rodeo und spitze Designer-Zähne

SAT.1Staffel 2025Folge 11vom 16.10.2025
Folge 11: Tag 11: Rohbau-Rodeo und spitze Designer-Zähne

84 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12

Karina2you sorgt mit ihrer Entscheidung bei "Promi Big Brother" 2025 für bittere Tränen bei Laura Blond: Ihre Team-Einteilung sorgte für Sarah-Janes Exit. Für Laura Blond ein Schock - und Grund für Misstrauen: War alles Strategie? Jimi Blue Ochsenknecht und Satansbratan Erik feiern das "alljährliche Hobby Horsing" mit Spaten-Pferden und vollem Einsatz. Und Harald Glööckler? Der plant seine Unsterblichkeit - als Vampir im Dracula-Schloss.

