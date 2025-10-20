Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promi Big Brother

Tag 15: Die große Abrissbirne: Wer gewinnt das Finale?

SAT.1Staffel 2025Folge 15vom 20.10.2025
Tag 15: Die große Abrissbirne: Wer gewinnt das Finale?

Tag 15: Die große Abrissbirne: Wer gewinnt das Finale?Jetzt kostenlos streamen

Promi Big Brother

Folge 15: Tag 15: Die große Abrissbirne: Wer gewinnt das Finale?

132 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12

Laura Blond, Jimi Blue Ochsenknecht, Erik Satansbratan, Michael Naseband, Andrej Mangold und Harald Glööckler feiern nach zwei Wochen voller Drama, Tränen und Triumphe ausgelassen ihren Einzug ins Finale von "Promi Big Brother" 2025 und hinterlassen mit kreativen Meisterwerken ihren Fußabdruck im Rohbau. Wer hat Nerven, Herz und Kampfgeist bewiesen und holt sich die 100.000 Euro?

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Promi Big Brother
SAT.1
Promi Big Brother

Promi Big Brother

Alle 12 Staffeln und Folgen