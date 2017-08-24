Tag 14: Die Finalisten stehen fest! Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 14: Tag 14: Die Finalisten stehen fest!
79 Min.Folge vom 24.08.2017Ab 12
Nach zwei Wochen ist es an Tag 14 so weit: Die Finalisten stehen fest. Auch heute mussten sie sich einem letzten Duell stellen, womit sich Willi Herren als erster einen Platz im Finale sichern konnte. Doch wer ist ihm gefolgt?
Weitere Folgen in Staffel 2017
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen