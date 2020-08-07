Tag 1: Sechzehn Einzüge und erste Tränen Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 1: Tag 1: Sechzehn Einzüge und erste Tränen
215 Min.Folge vom 07.08.2020Ab 12
Die Bewohner von "Promi Big Brother" 2020 sind nur wenige Stunden im Märchenland, da hat der große Bruder schon die ersten Überraschungen für die Sternchen. Süßes oder Saures - wer darf ins Märchenschloss und wer muss mit dem Märchenwald vorliebnehmen? Und wie werden die Paradiesvögel auf die vier Neuankömmlinge reagieren? Das und mehr siehst du hier in der ersten Folge "Promi Big Brother" 2020!
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen