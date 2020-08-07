Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promi Big Brother

Tag 1: Sechzehn Einzüge und erste Tränen

SAT.1Staffel 2020Folge 1vom 07.08.2020
215 Min.Folge vom 07.08.2020Ab 12

Die Bewohner von "Promi Big Brother" 2020 sind nur wenige Stunden im Märchenland, da hat der große Bruder schon die ersten Überraschungen für die Sternchen. Süßes oder Saures - wer darf ins Märchenschloss und wer muss mit dem Märchenwald vorliebnehmen? Und wie werden die Paradiesvögel auf die vier Neuankömmlinge reagieren? Das und mehr siehst du hier in der ersten Folge "Promi Big Brother" 2020!

