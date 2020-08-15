Tag 9: Emmy wird bitter enttäuscht Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 9: Tag 9: Emmy wird bitter enttäuscht
84 Min.Folge vom 15.08.2020Ab 12
Tag 9 im Märchenland: Neuzugang Alessia Herren mischt die "Promi Big Brother"-Runde auf. Im Märchenwald hat Emmy Russ noch eine Rechnung mit der 18-Jährigen offen, im Schloss wettert Elene Lucia Ameur gegen die neue Bewohnerin. Schwarze Haare, helle Haut - im "Promi Big Brother"-Märchenland ist nur Platz für EIN Schneewittchen. Harmonischer geht es zwischen Werner Hansch und Katy Bähm zu. Katy Bähm gibt der Kommentatoren-Legende eine ganz persönliche Homo-Lernstunde, die tränenreich endet.
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen