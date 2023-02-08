Die Lieblingsrezepte von Joey Heindle und Detlef SoostJetzt kostenlos streamen
Promis backen privat
Folge 5: Die Lieblingsrezepte von Joey Heindle und Detlef Soost
45 Min.Folge vom 08.02.2023Ab 6
Joey Heindle ist zu Besuch in seiner Geburtsstadt München und backt zum ersten Mal einen Maulwurfkuchen. Warum die Wahl auf diesen Kuchen gefallen ist, obwohl er eigentlich gar keine Sahne verträgt und wie es einmal zu einer Begegnung mit Justin Timberlake kam, verrät uns der Sänger. Tänzer, Coach und Juror Detlef Soost geht es gesünder an und zaubert "Milchreis-Ecken" mit Pumpernickelboden. Seine Frau Kate Hall sagt uns, ob es sich lohnt, diese nachzubacken.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promis backen privat
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1