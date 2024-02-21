Das Lieblingsrezept von Angelina PannekJetzt kostenlos streamen
Promis backen privat
Folge 2: Das Lieblingsrezept von Angelina Pannek
43 Min.Folge vom 21.02.2024Ab 6
Zweifache Mama, Influencerin und Reality-TV-Star: Angelina Pannek hat viele Talente. Jetzt wagt sich die Berlinerin ans Backen. Als Kandidatin beim "Großen Promibacken" 2020 hat sie sich mit großen Motivtorten und perfektem Handwerk in die Juryherzen gebacken. Zum Schlemmen gibt es für Ehemann Sebastian zwei Crunch-Tiramisu-Herzen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promis backen privat
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1