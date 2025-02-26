Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promis backen privat

Das Lieblingsrezept von Julian F.M. Stoeckel

SAT.1Staffel 5Folge 2vom 26.02.2025
Das Lieblingsrezept von Julian F.M. Stoeckel

Das Lieblingsrezept von Julian F.M. StoeckelJetzt kostenlos streamen

Promis backen privat

Folge 2: Das Lieblingsrezept von Julian F.M. Stoeckel

43 Min.Folge vom 26.02.2025Ab 6

So sieht wahre Freundschaft aus: Julian F.M. Stoeckel darf für "Promis backen privat" die Küche seiner besten Freundin, Micaela Schäfer, verwüsten. Und wie es sich für eine glamouröse Promi-Diva gehört, wird nicht nur der Backprozess zur unterhaltsamen Show-Einlage. Julians Lieblingskuchen verspricht im wahrsten Sinne des Wortes "tierischen Genuss" - geschmacklich und optisch.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Promis backen privat
SAT.1
Promis backen privat

Promis backen privat

Alle 4 Staffeln und Folgen