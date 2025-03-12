Das Lieblingsrezept von Raúl RichterJetzt kostenlos streamen
Promis backen privat
Folge 4: Das Lieblingsrezept von Raúl Richter
47 Min.Folge vom 12.03.2025Ab 6
Viel Liebe, viel Spaß, jede Menge Chaos und ein Tortenteig, der ein bisschen auf Sorgenkind macht: Schauspieler Raúl Richter und Businessfrau Vanessa Schmitt backen in ihrer Berliner Küche eine Schwarzwälder Kirschtorte, die sie vor einige Herausforderungen stellt. Warum die beiden Turteltauben als Team unschlagbar sind und die Tortenwahl einen ganz bestimmten Grund hat: "Promis backen privat" verrät's.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promis backen privat
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1