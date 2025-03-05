Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 3vom 05.03.2025
43 Min.Folge vom 05.03.2025Ab 6

TV-Ikone Sonja Kirchberger gibt exklusive Einblicke in ihre private Welt auf Mallorca. Die Schauspielerin backt ihr Lieblingsrezept aus der Familienküche: die Kaiser-Elisabeth-Torte. Mit viel Liebe und Leidenschaft zeigt sie, wie das edle Gebäck gelingt. Sie führt uns zu ihren liebsten Orten auf der Balearen-Insel. Von den eigenen Oliven-Plantagen bis zu den ruhigen Buchten der Insel - sie zeigt uns, warum Mallorca ihr Kraftort ist.

