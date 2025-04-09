Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 8vom 09.04.2025
46 Min.Folge vom 09.04.2025Ab 6

Eine Dubai-Schokoladen-Torte mitten aus Berlin - die gibt es bei der heutigen Bäckerin, die es bei „Das große Promibacken“ 2025 bis ins Finale geschafft hat. Als Unterstützung steht Evelin Blum mit Rat und Tat zur Seite.

