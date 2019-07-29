Promis Privat
Folge 1: Folge 1
44 Min. Folge vom 29.07.2019 Ab 12
Daniela Katzenbergers Mama Iris Klein ist mit Ehemann Peter nach Mallorca ausgewandert. In ihrer Finca fühlen sich die zwei schon richtig wohl, bis Iris plötzlich Geister sieht. Bert und Ginger Wollersheim wollen unbedingt Kinder, doch bisher hat es nicht geklappt. Ein Test soll Gewissheit bringen: Macht Berts Sperma etwa schlapp? Joey Heindle lebt sehr zurück gezogen und sucht nach Klarheit. Freund Corey macht sich Sorgen und meldet ihn bei einer Kontaktseite im Internet an. Rechte: Sat.1
Promis Privat
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1