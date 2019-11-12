Promis Privat
Folge 27: Natalia Osada 4
44 Min.Folge vom 12.11.2019Ab 12
Natalia Osada will ihr Herzblatt Jiorgos auf Kreta heiraten. Als ihr Zukünftiger Natalia eine mögliche Hochzeitslocation zeigt, fließen Tränen. Ginger und Bert Wollersheim lassen sich auf Mallorca von Willi Herren beraten. Ginger will Unterhaltungssängerin werden, doch an den ersten Ballermann Auftritt zu kommen, ist gar nicht so leicht. Markus Becker ist am Abnehmen. Und nun soll auch Kirstin ein paar Pfunde verlieren. Doch bei der ersten Joggingrunde fliegen schon die Fetzen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promis Privat
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1