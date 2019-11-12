Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 27vom 12.11.2019
44 Min.Folge vom 12.11.2019Ab 12

Natalia Osada will ihr Herzblatt Jiorgos auf Kreta heiraten. Als ihr Zukünftiger Natalia eine mögliche Hochzeitslocation zeigt, fließen Tränen. Ginger und Bert Wollersheim lassen sich auf Mallorca von Willi Herren beraten. Ginger will Unterhaltungssängerin werden, doch an den ersten Ballermann Auftritt zu kommen, ist gar nicht so leicht. Markus Becker ist am Abnehmen. Und nun soll auch Kirstin ein paar Pfunde verlieren. Doch bei der ersten Joggingrunde fliegen schon die Fetzen.

SAT.1
