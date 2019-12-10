Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 47vom 10.12.2019
44 Min.Folge vom 10.12.2019Ab 12

In Mola Adebisis neuer Beziehung ist heute Möbelkauf angesagt. Doch der Geschmack der beiden geht auseinander. Jeannine Schiller wiegt als Ex-Model nur 44 Kilo - ihrem Mann gefallen aber kurvige Frauen. Ausgerechnet kurz vor dem 40. Hochzeitstag kommt es zum Eklat. Ob die Ehe vorbei ist? Bastian Yotta datet weiter Frauen, deren Kontakte er über eine Partnervermittlung bekommen hat. Ob die Richtige dabei ist?

SAT.1
