Promis Privat
Folge 47: Episode 47
44 Min.Folge vom 10.12.2019Ab 12
In Mola Adebisis neuer Beziehung ist heute Möbelkauf angesagt. Doch der Geschmack der beiden geht auseinander. Jeannine Schiller wiegt als Ex-Model nur 44 Kilo - ihrem Mann gefallen aber kurvige Frauen. Ausgerechnet kurz vor dem 40. Hochzeitstag kommt es zum Eklat. Ob die Ehe vorbei ist? Bastian Yotta datet weiter Frauen, deren Kontakte er über eine Partnervermittlung bekommen hat. Ob die Richtige dabei ist?
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1