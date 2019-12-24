Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promis Privat

Bastian Yotta

SAT.1Staffel 2Folge 54vom 24.12.2019
Bastian Yotta

Bastian YottaJetzt kostenlos streamen

Promis Privat

Folge 54: Bastian Yotta

44 Min.Folge vom 24.12.2019Ab 12

Theresia Fischer möchte Moderatorin werden und hat heute ihre erste Trainingsstunde vor der Kamera. Ehemann Thomas erweist sich dabei als leicht nerviger Besserwisser. Bastian Yotta sucht immer noch die Frau fürs Leben. Doch die von der Partneragentur vermittelten Damen waren noch nicht das Richtige. Auch Schäfer Heinrich träumt von einer Frau an seiner Seite, er hat Damenbesuch. Doch statt Romantik gibt's nur harte Hofarbeit für Birgit aus Erfurt. Frustriert reist sie ab.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Promis Privat
SAT.1
Promis Privat

Promis Privat

Alle 4 Staffeln und Folgen