Property Brothers - Das Duell
Folge vom 03.02.2022: Auf nach Hollywood
45 Min.Folge vom 03.02.2022
Jonathan und Drew nehmen ihre neueste Herausforderung in Los Angeles an – in der luxuriösen Nachbarschaft, in der Drew mit seiner Familie lebt. Das bedeutet größere Anwesen und höhere Renovierungsbudgets als je zuvor. Die Teams haben nur drei Wochen Zeit, die Eingänge und Wohnzimmer zu renovieren und einzurichten, bevor Gastjuror Orlando Soria eintrifft, um den Gewinner zu küren. Jonathan nimmt es mit seinem renovierungsbedürftigen Nachbarhaus für 2,4 Millionen Dollar auf, Drew entscheidet sich für ein charaktervolles Eckhaus für 2,35 Millionen.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
