Property Brothers - Das Duell
Folge vom 17.02.2022: Duell der Superhelden
44 Min.Folge vom 17.02.2022
Um den Immobilienwert zu steigern, richten Jonathan und Drew in ihren Häusern jeweils einen Gästebereich und Zusatzräume ein. Der zweimalige Gewinner Jonathan plant mit 205.000 Dollar ein helles Gartenhaus mit Küche für Gäste, ein stilvolles Büro im klassischen Stil, ein luxuriöses Gästebad und eine Garderobe. Sein Bruder und Konkurrent Drew rechnet mit 375.000 Dollar für ein cooles Heimkino, einen Fitnessraum mit natürlichem Ambiente und eigenem Bad und eine luxuriöse Gästewohnung. Welches Design überzeugt die Jury dieses Mal?
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.