Property Brothers - Das Duell
Folge vom 24.02.2022: Ein Königreich für einen Schrank
45 Min.Folge vom 24.02.2022
Bett und Bad: Drew und Jonathan renovieren die Master-Suite mit begehbarem Kleiderschrank und Badezimmer in ihren Häusern. Drew hat nicht mehr viel Geld übrig und muss sich ein kostensparendes und gleichzeitig luxuriöses Design ausdenken, um Jurorin Jasmine Roth von seinem Haus zu überzeugen. Jonathan plant ein Bad im spanischen Stil und ein charmantes Schlafzimmer mit eleganten Holzmöbeln, doch während der Renovierung passiert ein Unglück und Jonathan steht vor einer großen Herausforderung, die seinen Plan in Gefahr bringt.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
© Warner Bros. Discovery, Inc.