Property Brothers - Das Duell
Folge vom 03.03.2022: Eulen im Gästezimmer
44 Min.Folge vom 03.03.2022
Die letzte Aufgabe vor dem Finale sind die restlichen Schlafzimmer, Bäder, Waschküchen und Treppen, die von Drew und Jonathan renoviert werden wollen. Beide Brüder ziehen alle Register, um die perfekten Gästezimmer und Bäder zu gestalten. Drew glaubt, dass er den Sieg in der Tasche hat, als er einen zusätzlichen Raum zum Renovieren entdeckt. Jonathan plant ein großes Kinderzimmer mit Schreibtisch-Nische und ein künstlerisches Gästezimmer. Der Gewinner der Challenge erhält eine Hollywood-Belohnung – eine Stuntman-Erfahrung wie aus dem Film.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
