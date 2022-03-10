Property Brothers - Das Duell
Folge vom 10.03.2022: Der Rekordverkauf
44 Min.Folge vom 10.03.2022
Jonathans und Drews Wettbewerb in Los Angeles ist fast fertig. Sie stehen vor der letzten Etappe vor dem Verkauf: Die Außenbereiche ihrer Immobilien müssen auf Vordermann gebracht werden. Jonathan plant ein Verkaufsargument – einen Pool – und Drew will aus dem riesigen Garten eine Oase zum Entspannen und Feiern machen. Schließlich geht es um alles oder nichts: Die Häuser kommen auf den Markt. Als die ersten Angebote eingehen, wird das Fachwissen der Brüder auf die Probe gestellt. Wer sein Haus mit dem größten Gewinn verkauft, feiert den Sieg und spendet seinen Gewinn für wohltätige Zwecke.
