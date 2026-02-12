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Protestsongcontest

Protestsongcontest 2026

ORF IIIStaffel 1Folge 3vom 12.02.2026
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Folge 3: Protestsongcontest 2026

203 Min.Folge vom 12.02.2026

Bereits zum 23. Mal fand heuer der längst zum kulturellen Fixpunkt zählende Protestsongcontest statt. Aus rund 160 Einsendungen hatte die Vorjury die zehn Finalacts ausgewählt, die am 12. Februar 2026 in Gedenken an den Österreichischen Bürgerkrieg 1934 live im Rabenhof Theater auftraten. Moderiert wurde der Abend von Michael Ostrowski. Sendungshinweis: Protestsongcontest 2026, 19. Februar 2026, 23.50 Uhr in ORF III

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