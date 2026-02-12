Protestsongcontest 2026Jetzt kostenlos streamen
Protestsongcontest
Folge 3: Protestsongcontest 2026
203 Min.Folge vom 12.02.2026
Bereits zum 23. Mal fand heuer der längst zum kulturellen Fixpunkt zählende Protestsongcontest statt. Aus rund 160 Einsendungen hatte die Vorjury die zehn Finalacts ausgewählt, die am 12. Februar 2026 in Gedenken an den Österreichischen Bürgerkrieg 1934 live im Rabenhof Theater auftraten. Moderiert wurde der Abend von Michael Ostrowski. Sendungshinweis: Protestsongcontest 2026, 19. Februar 2026, 23.50 Uhr in ORF III
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Protestsongcontest
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3