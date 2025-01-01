#Mäci-Gate & Alma Zadić - Wie viel müssen Politiker ertragen?Jetzt kostenlos streamen
Folge 1: #Mäci-Gate & Alma Zadić - Wie viel müssen Politiker ertragen?
53 Min.
Thomas Mohr begrüßt fünf Politik-Insider und diskutiert mit ihnen anhand der aktuellen Fälle rund um Alma Zadić und Werner Kogler, wie viel Politikerinnen und Politiker in der Öffentlichkeit ertragen können müssen. Zu Gast sind der ehemalige Chef der Grünen in Kärnten Rolf Holub, die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobl, der ehemalige Nationalratspräsident Andreas Khol, Projektmanagerin der NEOS Andrea Kdolsky und Politikberater Robert Willacker.
