Die Politik-Insider: Hamann vs. Hammerschmid Jetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 10: Die Politik-Insider: Hamann vs. Hammerschmid
31 Min.Folge vom 24.04.2020
PULS 24 Anchor Gundula Geiginger begrüßt in dieser Ausgabe der Politik-Insider Sibylle Hamann, Bildungssprecherin der Grünen, und Sonja Hammerschmid, Bildungssprecherin der SPÖ, zur Diskussion über die Schulöffnung, Kindergärten und wie es jetzt weitergeht.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
PULS 24 Die Politik-Insider
Alle 4 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4