Die Politik-Insider: Hamann vs. Hammerschmid

PULS 24Staffel 2Folge 10vom 24.04.2020
31 Min.Folge vom 24.04.2020

PULS 24 Anchor Gundula Geiginger begrüßt in dieser Ausgabe der Politik-Insider Sibylle Hamann, Bildungssprecherin der Grünen, und Sonja Hammerschmid, Bildungssprecherin der SPÖ, zur Diskussion über die Schulöffnung, Kindergärten und wie es jetzt weitergeht.

