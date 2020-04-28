Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Politik-Insider: Milborn, Klenk & Fleischhacker

PULS 24Staffel 2Folge 11vom 28.04.2020
Folge 11: Die Politik-Insider: Milborn, Klenk & Fleischhacker

50 Min.Folge vom 28.04.2020

PULS 24 Anchor Gundula Geiginger begrüßt in dieser Ausgabe der Politik-Insider PULS 24 Infochefin Corinna Milborn, Falter-Chefredakteur Florian Klenk und Addendum-Chefredakteur Michael Fleischhacker, zur Diskussion über die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen und ob mit der Angst der Bevölkerung gespielt wurde.

