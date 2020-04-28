Die Politik-Insider: Milborn, Klenk & Fleischhacker Jetzt kostenlos streamen
50 Min.Folge vom 28.04.2020
PULS 24 Anchor Gundula Geiginger begrüßt in dieser Ausgabe der Politik-Insider PULS 24 Infochefin Corinna Milborn, Falter-Chefredakteur Florian Klenk und Addendum-Chefredakteur Michael Fleischhacker, zur Diskussion über die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen und ob mit der Angst der Bevölkerung gespielt wurde.
