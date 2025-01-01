Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Politik-Insider: Nikbakhsh, Nowak & Toth

PULS 24Staffel 2Folge 12
Folge 12: Die Politik-Insider: Nikbakhsh, Nowak & Toth

50 Min.

PULS 24 Anchor Gundula Geiginger begrüßt in dieser Ausgabe der Politik-Insider Falter-Journalistin Barabra Toth, Presse-Chefredakteur Rainer Nowak, und Profil- Wirtschaftsressortleiter Michael Nikbakhsh zur Diskussion über staatliche Bevormundung, Transparenz und wie es nach dem Lockdown weitergehen kann.

