Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
PULS 24 Die Politik-Insider

Die Politik-Insider: Misik und Rosam

PULS 24Staffel 2Folge 22vom 05.06.2020
Die Politik-Insider: Misik und Rosam

Die Politik-Insider: Misik und RosamJetzt kostenlos streamen

PULS 24 Die Politik-Insider

Folge 22: Die Politik-Insider: Misik und Rosam

32 Min.Folge vom 05.06.2020

Ein Wirtschaftskammerchef mit einer Magnum Flasche Wein soll den Konsum ankurbeln, eine Familienministerin übergibt einem Baby Geld. Ein Kanzler erklärt, man müsse Antragsformulare schon richtig ausfüllen, um Geld aus dem Härtefallfonds zu bekommen. PULS 24-Moderatorin Manuela Raidl begrüßt in dieser Ausgabe der Politik-Insider Autor Robert Misik und Falstaff-Herausgeber und PR-Berater Wolfgang Rosam und diskutiert mit ihnen die Fragen: Wie schwer ist es in Zeiten der Krise den richtigen Ton zu treffen? Wie viel Show ist derzeit angemessen? Und machen die die nun scharf kritisieren alles besser

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

PULS 24 Die Politik-Insider
PULS 24
PULS 24 Die Politik-Insider

PULS 24 Die Politik-Insider

Alle 4 Staffeln und Folgen