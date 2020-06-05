Die Politik-Insider: Misik und RosamJetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 22: Die Politik-Insider: Misik und Rosam
32 Min.Folge vom 05.06.2020
Ein Wirtschaftskammerchef mit einer Magnum Flasche Wein soll den Konsum ankurbeln, eine Familienministerin übergibt einem Baby Geld. Ein Kanzler erklärt, man müsse Antragsformulare schon richtig ausfüllen, um Geld aus dem Härtefallfonds zu bekommen. PULS 24-Moderatorin Manuela Raidl begrüßt in dieser Ausgabe der Politik-Insider Autor Robert Misik und Falstaff-Herausgeber und PR-Berater Wolfgang Rosam und diskutiert mit ihnen die Fragen: Wie schwer ist es in Zeiten der Krise den richtigen Ton zu treffen? Wie viel Show ist derzeit angemessen? Und machen die die nun scharf kritisieren alles besser
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