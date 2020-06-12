Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
PULS 24 Die Politik-Insider

Die Politik-Insider: Rauch-Kallat, Öllinger & Linsinger

PULS 24Staffel 2Folge 24vom 12.06.2020
Die Politik-Insider: Rauch-Kallat, Öllinger & Linsinger

Die Politik-Insider: Rauch-Kallat, Öllinger & LinsingerJetzt kostenlos streamen

PULS 24 Die Politik-Insider

Folge 24: Die Politik-Insider: Rauch-Kallat, Öllinger & Linsinger

32 Min.Folge vom 12.06.2020

Ein Jahr nach Ibiza, dem größten Polit-Skandal der Republik Österreichs, startete vergangene Woche endlich der Untersuchungsausschuss – er soll den Korruptionsverdacht klären, nämlich die Frage, ob türkis-blaue Unternehmen Gesetze kaufen konnten. Doch es gibt Startschwierigkeiten: Befangene Ermittler, unterschlagene Beweismittel und schweigsame Geladene bestimmten den Auftakt. Hinzu kommt ein Sexismus-Sager aus Tirol, der die ÖVP innerlich spaltet und die Spannungen mit dem Grünen Koalitionspartner erhöht. Ist es vorbei mit der Türkis-Grünen Harmonie? Welche Auswirkungen hat der U-Ausschuss auf das Verhältnis von ÖVP und Grünen und wird der Luder-Sager zur Zerreißprobe? Das besprechen wir in der heutigen Sendung mit der ehemaligen ÖVP-Bundesministerin Maria Rauch-Kallat, dem ehemaligen Nationalratsabgeordneten der Grünen, Karl Öllinger und der Innenpolitik-Journalistin Eva Linsinger. Moderation: Gundula Geiginger

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

PULS 24 Die Politik-Insider
PULS 24
PULS 24 Die Politik-Insider

PULS 24 Die Politik-Insider

Alle 4 Staffeln und Folgen