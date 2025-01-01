Die Politik-Insider: Khol, Misik, Stuiber & NowakJetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 25: Die Politik-Insider: Khol, Misik, Stuiber & Nowak
51 Min.
Bei PULS 24 Moderatorin Gundula Geiginger diskutieren der ehemalige Nationalratspräsident Andreas Khol, der Autor Robert Misik, die "Standard"-Journalistin Petra Stuiber und Rainer Nowak, Chefredakteur von "Die Presse" über die von das Resultat der Regierungsklausur und Wege aus der Krise.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
PULS 24 Die Politik-Insider
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Politik
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4