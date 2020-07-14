Die Politik-Insider: Eine bessere Welt nach Corona?Jetzt kostenlos streamen
Folge 31: Die Politik-Insider: Eine bessere Welt nach Corona?
52 Min.Folge vom 14.07.2020
Steigende Infektionszahlen, eine drohende Wirtschaftskrise und viel Unsicherheit – aber bringt Corona langfristig positive Veränderungen? Dieser Fragen gehen bei PULS 24 Moderatorin Gundula Geiginger der Zukunftsforscher Matthias Horx, Barbara Blaha, Gründerin des "Momentum Instituts" und Nikolaus Jilch von "Agenda Austria" nach.
