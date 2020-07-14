Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24 Die Politik-Insider

Die Politik-Insider: Eine bessere Welt nach Corona?

PULS 24Staffel 2Folge 31vom 14.07.2020
Die Politik-Insider: Eine bessere Welt nach Corona?

PULS 24 Die Politik-Insider

Folge 31: Die Politik-Insider: Eine bessere Welt nach Corona?

52 Min.Folge vom 14.07.2020

Steigende Infektionszahlen, eine drohende Wirtschaftskrise und viel Unsicherheit – aber bringt Corona langfristig positive Veränderungen? Dieser Fragen gehen bei PULS 24 Moderatorin Gundula Geiginger der Zukunftsforscher Matthias Horx, Barbara Blaha, Gründerin des "Momentum Instituts" und Nikolaus Jilch von "Agenda Austria" nach.

