Die Politik-Insider: Wann steht die Ampel auf Rot?Jetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 36: Die Politik-Insider: Wann steht die Ampel auf Rot?
Der Herbst stellt die österreichische Bevölkerung vor neue Herausforderungen. Dieser Zeitpunkt im Jahr - wenn alle wieder aus ihren Urlaubsdestinationen zurückgekehrt sind und in der Arbeit, am Schulstandort und in der Kindergartengruppe der Alltag beginnt – wird wahrscheinlich zur größten Nagelprobe für die Pandemiebekämpfung der türkis-grünen Regierung. Denn ein Normalbetrieb scheint aus jetziger Sicht unmöglich zu sein. Gundula Geiginger begrüßt dazu die Gesundheitssprecher der Parlamentsparteien Ralph Schallmeiner (Die Grünen), Philip Kucher (SPÖ), Gerhard Kaniak (FPÖ), Gerald Loacker (NEOS) sowie Maria Rauch-Kallat, die ehemalige Gesundheitsministerin (ÖVP).
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick