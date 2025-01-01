Die Politik-Insider: Hat die Politik zu viel Einfluss auf die Justiz? Jetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 4: Die Politik-Insider: Hat die Politik zu viel Einfluss auf die Justiz?
53 Min.
Alexandra Wachter begrüßt fünf Politik-Insider und diskutiert mit ihnen die politischen Themen der Woche. Zu Gast sind der Kommunikationsexperte Gregor Schütze, Autor und Journalist Robert Misik, der ehemalige FPÖ-Regierungssprecher Heimo Lepuschitz, Kabarettist und ehemaliger Grünen-Chef in Kärnten Rolf Holub und Strategieberaterin Anna Vetter.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
PULS 24 Die Politik-Insider
Alle 4 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4