53 Min.

Alexandra Wachter begrüßt fünf Politik-Insider und diskutiert mit ihnen die politischen Themen der Woche. Zu Gast sind der Kommunikationsexperte Gregor Schütze, Autor und Journalist Robert Misik, der ehemalige FPÖ-Regierungssprecher Heimo Lepuschitz, Kabarettist und ehemaliger Grünen-Chef in Kärnten Rolf Holub und Strategieberaterin Anna Vetter.

