Die Politik-Insider vom 05.03.2020Jetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 5: Die Politik-Insider vom 05.03.2020
20 Min.Folge vom 05.03.2020
Flüchtlings-Debatte: Wackelt die Grüne Glaubwürdigkeit? Darüber sprechen die Ex-Sprecherin von ÖVP-Kanzler Wolfgang Schüssel, Heidi Glück und Lothar Lockl der ehemalige Wahlkampfmanager von Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei den Politik-Insidern bei Thomas Mohr.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
PULS 24 Die Politik-Insider
Alle 4 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4