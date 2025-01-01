Die Politik-Insider: Strobl vs. KappJetzt kostenlos streamen
Folge 6: Die Politik-Insider: Strobl vs. Kapp
31 Min.
PULS 24 Anchor Gundula Geiginger begrüßt in dieser Ausgabe der Politik-Insider die SPÖ-nahe Politikwissenschaftlerin Natascha Strobl und den ÖVP-nahen Kommunikationsberater Daniel Kapp zur Diskussion über das Krisenmanagement und die Kommunikation der Regierung.
