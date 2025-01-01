Das Insider-Duell: Wer soll die Krise bezahlen?Jetzt kostenlos streamen
Folge 7: Das Insider-Duell: Wer soll die Krise bezahlen?
31 Min.
PULS 24 Anchor Gundula Geiginger begrüßt in dieser Ausgabe des Insider-Duells Barbara Blaha, Leiterin Momentum Institut, und Barbara Kolm, Direktorin des Austrian Economics Centers, zum Thema "Wer soll die Krise bezahlen?".
