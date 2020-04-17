Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24 Die Politik-Insider

Die Politik-Insider: Kapp vs. Brandstätter

PULS 24Staffel 2Folge 8vom 17.04.2020
Die Politik-Insider: Kapp vs. Brandstätter

PULS 24 Die Politik-Insider

Folge 8: Die Politik-Insider: Kapp vs. Brandstätter

31 Min.Folge vom 17.04.2020

PULS 24 Anchor Gundula Geiginger begrüßt in dieser Ausgabe der Politik-Insider den NEOS-Abgeordneten und ehemaligen Kurier-Chefredakteur Helmut Brandstätter und den ÖVP-nahen Kommunikationsberater Daniel Kapp zur Diskussion über die Verhältnismäßigkeit und Rechtmäßigkeit der Corona-Maßnahmen.

