Die Politik-Insider: Wie gut arbeitet die Polizei?

Die Politik-Insider: Wie gut arbeitet die Polizei?

Folge 11: Die Politik-Insider: Wie gut arbeitet die Polizei?

31 Min.

Pannen in den Ermittlungen nach dem Terroranschlag von Wien und offene Fragen sorgten dafür, dass mehrere Parteien den Rücktritt des Innenministers fordern. PULS 24 fragt: Wie gut arbeitet die Polizei? Darüber diskutieren bei den Politik-Insidern der Chefredakteur des Falter Florian Klenk und Kommunikationsberater Gregor Schütze.

