Die Politik-Insider: Wie kompetent ist die Regierung?

PULS 24Staffel 4Folge 12
31 Min.

Die Politik-Insider sprechen über die Causa Blümel, die am Dienstag im Nationalrat hitzig debattiert wurde und die Entscheidung im Corona-Management bis Ostern keine weiteren Öffnungsschritte zu setzen und PULS 24 fragt: Wie kompetent ist diese Regierung? Darüber diskutieren die NEOS-affine Kommunikationsberaterin Christina Aumayr-Hajek und der ÖVP-nahe PR-Berater Wolfgang Rosam bei Gundula Geiginger.

