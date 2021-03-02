Die Politik-Insider: Öffnungspläne - Wäre mehr drin?“Jetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 16: Die Politik-Insider: Öffnungspläne - Wäre mehr drin?"
31 Min.Folge vom 02.03.2021
Wir sehen uns heute die Entscheidung der Regierung an, die Gastro vorerst nicht in ganz Österreich, sondern nur im Testgebiet Vorarlberg zu öffnen. In Restösterreich öffnen nur die Schanigärten, und auch das erst zu Ostern. Ist das eine Lösung, die dem aktuellen Infektionsgeschehen entspricht? Hilft sie der Psyche, aber nicht den Gastro-Unternehmen? Wäre da mit guten Konzepten mehr drin gewesen? Und wie sicher sind die angekündigten Öffnungsschritte? Dazu diskutieren bei PULS 24 Moderatorin Gundula Geiginger: Gastronom und Neos-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn und der Gesundheitssprecher der Grünen Ralph Schallmeiner.
PULS 24 Die Politik-Insider
Genre:Politik
