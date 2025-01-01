Die Politik-Insider: ÖVP - Opfer einer Schmutzkampagne?Jetzt kostenlos streamen
Folge 17: Die Politik-Insider: ÖVP - Opfer einer Schmutzkampagne?
31 Min.
Die Politik-Insider widmen sich am Donnerstag der ÖVP und fragen: Läuft hier gerade einiges nicht rund oder ist die Partei Opfer einer Schmutzkampagne? Darüber diskutieren bei Gundula Geiginger Innenpolitik-Chef der Tageszeitung "Die Presse" Oliver Pink und Falter-Chefredakteur Florian Klenk.
