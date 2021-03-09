Die Politik-Insider: Eskalation bei Corona-Demos - Welche Rolle spielt die FPÖ?Jetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 18: Die Politik-Insider: Eskalation bei Corona-Demos - Welche Rolle spielt die FPÖ?
31 Min.Folge vom 09.03.2021
Bei den Corona-Demos am Wochenende kam es zu Eskalationen. Hat die FPÖ, hat Kickl eine Grenze überschritten? Wie konnte sich die Gewalt so zuspitzen? Wie hat die Polizei reagiert? Darüber diskutieren bei Gundula Geiginger Karl Mahrer, ÖVP-Sicherheitssprecher und ehemaliger Landespolizeikommandant von Wien und Hannes Amesbauer, FPÖ-Sicherheitssprecher.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
PULS 24 Die Politik-Insider
Alle 4 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4