PULS 24Staffel 4Folge 18vom 09.03.2021
31 Min.Folge vom 09.03.2021

Bei den Corona-Demos am Wochenende kam es zu Eskalationen. Hat die FPÖ, hat Kickl eine Grenze überschritten? Wie konnte sich die Gewalt so zuspitzen? Wie hat die Polizei reagiert? Darüber diskutieren bei Gundula Geiginger Karl Mahrer, ÖVP-Sicherheitssprecher und ehemaliger Landespolizeikommandant von Wien und Hannes Amesbauer, FPÖ-Sicherheitssprecher.

PULS 24
