PULS 24 Die Politik-Insider

Die Polit-Insider: Impfschaden in der Politik

Staffel 4, Folge 20

31 Min.

31 Min.

Haben wir bei der Impfstoffbeschaffung Fehler gemacht und wie schwer wiegen die? Wie sieht gutes Impf-Management aus? Und warum schießt der Kanzler so lautstark gegen seine Institutionen und Beamten? Darüber diskutieren bei Gundula Geiginger: Ex-ÖVP-Gesundheitsministerin Maria Rauch-Kallat, die Auer 2003 ins Gesundheitsministerium geholt und mit ihm gemeinsam 2006 die umstrittenen Grippe-Masken bestellt hat und Publizist Robert Misik.

