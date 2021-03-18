Die Politik-Insider: Politische Brandherde und türkiser StilJetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 21: Die Politik-Insider: Politische Brandherde und türkiser Stil
Trotz steigender Infektionszahlen wird wieder über den "Grünen Pass" diskutiert. Die Opposition sieht darin voreiliges Agieren und ortet eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Doch Kanzler Sebastian Kurz prescht erneut nach vorne und möchte schon ab April starten. Die Politik-Insider gehen deswegen folgender Frage nach: Ist der Grüne Pass, den Kanzler Kurz so forciert, ein Schnellschuss? Außerdem: Nach einem heftigen Schlagabtausch zum Thema Impfstoffbeschaffung sind die Wogen zwischen den Koalitionspartnern zumindest vordergründig geglättet, aber welche Konflikte laufen im Hintergrund weiter? Warum haben wir so ein Impf-Desaster? Und welche Auswirkungen haben die Auftritte von Kurz & Co im In- und Ausland? Darüber diskutieren bei Gundula Geiginger: PR-Berater Wolfgang Rosam und "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk.
