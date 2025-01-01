Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24 Die Politik-Insider

PULS 24Staffel 4Folge 27
Folge 27: Die Politik-Insider: Wer managt die große Krise besser?

30 Min.

Wer hat sein Land bisher besser durch die Corona-Krise gebracht - Österreichs Kanzler oder Deutschlands Kanzlerin? Wo wird schneller geimpft und wer zeigt Führungsstärke im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft und Gesundheit? Bei Gundula Geiginger diskutieren darüber: Andreas Khol, Ex-Nationalratspräsident, Florian Klenk, "Falter"-Chefredakteur, Paul Ronzheimer, Kurz-Biograf und stellvertretender "Bild"-Chefredakteur

