Die Politik-Insider: Wer managt die große Krise besser?
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 27: Die Politik-Insider: Wer managt die große Krise besser?
30 Min.
Wer hat sein Land bisher besser durch die Corona-Krise gebracht - Österreichs Kanzler oder Deutschlands Kanzlerin? Wo wird schneller geimpft und wer zeigt Führungsstärke im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft und Gesundheit? Bei Gundula Geiginger diskutieren darüber: Andreas Khol, Ex-Nationalratspräsident, Florian Klenk, "Falter"-Chefredakteur, Paul Ronzheimer, Kurz-Biograf und stellvertretender "Bild"-Chefredakteur
