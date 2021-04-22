Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24 Die Politik-Insider

Die Politik-Insider: Die Comebacks der Woche

PULS 24Staffel 4Folge 28vom 22.04.2021
30 Min.Folge vom 22.04.2021

Die Regierung präsentiert den Comebackplan und will damit die Wirtschaft nach vorne pushen. Wie gut ist dieser Plan? Heinz-Christian Strache probiert sein Comeback bei der FPÖ, bekommt dafür aber eine klare Absage von Herbert Kickl. Wie geht es mit der Partei jetzt weiter? Und, was ist dran an den Gerüchten eines möglichen Comebacks von Türkis-Blau? Bei Gundula Geiginger diskutieren darüber Heidi Glück, ÖVP-nahe Kommunikationsberaterin und Heimo Lepuschitz, FPÖ-naher Kommunikationsberater.

