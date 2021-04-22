Die Politik-Insider: Die Comebacks der WocheJetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 28: Die Politik-Insider: Die Comebacks der Woche
30 Min.Folge vom 22.04.2021
Die Regierung präsentiert den Comebackplan und will damit die Wirtschaft nach vorne pushen. Wie gut ist dieser Plan? Heinz-Christian Strache probiert sein Comeback bei der FPÖ, bekommt dafür aber eine klare Absage von Herbert Kickl. Wie geht es mit der Partei jetzt weiter? Und, was ist dran an den Gerüchten eines möglichen Comebacks von Türkis-Blau? Bei Gundula Geiginger diskutieren darüber Heidi Glück, ÖVP-nahe Kommunikationsberaterin und Heimo Lepuschitz, FPÖ-naher Kommunikationsberater.
PULS 24 Die Politik-Insider
