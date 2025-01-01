Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Politik-Insider: Bedroht Corona dauerhaft unsere Freiheit?

PULS 24Staffel 4Folge 31
Die Politik-Insider: Bedroht Corona dauerhaft unsere Freiheit?

PULS 24 Die Politik-Insider

Folge 31: Die Politik-Insider: Bedroht Corona dauerhaft unsere Freiheit?

28 Min.

Ab Juni soll der "Grüne Pass" Geimpfte, Getestete und Genesene gleichstellen und als Zutritts- und Reiseberechtigung gelten. Darüber diskutieren bei Gundula Geiginger Bild-Live-Chefredakteur und Sat1-Frühstücksfernsehen-Macher Claus Strunz und PULS 4 Infochefin Corinna Milborn.

