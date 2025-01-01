Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
PULS 24 Die Politik-Insider

Die Politik-Insider: Fleischkonsum - Wissen wir was wir essen?

PULS 24Staffel 4Folge 32
Die Politik-Insider: Fleischkonsum - Wissen wir was wir essen?

Die Politik-Insider: Fleischkonsum - Wissen wir was wir essen? Jetzt kostenlos streamen

PULS 24 Die Politik-Insider

Folge 32: Die Politik-Insider: Fleischkonsum - Wissen wir was wir essen?

31 Min.

Ist unser Fleischkonsum mit dem Wunsch nach artgerechter Tierhaltung vereinbar? Wollen wir für mehr Tierwohl auf billiges Fleisch verzichten? Bei den Politik-Insidern auf PULS 4 diskutiert "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk mit dem Chef der Schweinebörse Johann Schlederer über artgerechte Tierhaltung und Fleischkonsum.

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

PULS 24 Die Politik-Insider
PULS 24
PULS 24 Die Politik-Insider

PULS 24 Die Politik-Insider

Alle 4 Staffeln und Folgen