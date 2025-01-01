Die Politik-Insider: Fleischkonsum - Wissen wir was wir essen? Jetzt kostenlos streamen
Folge 32: Die Politik-Insider: Fleischkonsum - Wissen wir was wir essen?
31 Min.
Ist unser Fleischkonsum mit dem Wunsch nach artgerechter Tierhaltung vereinbar? Wollen wir für mehr Tierwohl auf billiges Fleisch verzichten? Bei den Politik-Insidern auf PULS 4 diskutiert "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk mit dem Chef der Schweinebörse Johann Schlederer über artgerechte Tierhaltung und Fleischkonsum.
