PULS 24 Die Politik-Insider

PULS 24Staffel 4Folge 34vom 20.05.2021
30 Min.Folge vom 20.05.2021

Die Politik-Insider widmen sich heute der Frage, warum der Ibiza-Untersuchungsausschuss abgedreht wird und welche Konsequenzen das haben wird. Bei Gundula Geiginger diskutieren "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk und Ex-ÖVP-Nationalratsabgeordneter Andreas Khol.

