PULS 24Staffel 4Folge 37vom 01.06.2021
33 Min.Folge vom 01.06.2021

Geimpft, getestet oder genesen - das sind die Vorrausetzungen für die neugewonnene Freiheit. Dokumentiert wird sie im grünen Pass, für den es eine breite parlamentarische Mehrheit gibt, einzig die FPÖ ist mit der Regelung nicht einverstanden. Ihr fehlt dafür die wissenschaftliche Evidenz. Ein Kritikpunkt der im Laufe der letzten 14 Monate nicht nur von rechter Seite, sondern auch von Liberalen, Linken und kritischen Wissenschaftern kam. Sind und wurden die Corona-Maßnahmen vom Lockdown bis zum Grünen Pass ausreichend wissenschaftlich belegt? Gibt es sie überhaupt, DIE richtige Lösung? Es eine Impfpflicht in unserer Demokratie undenkbar und wurden die Prioritäten in der Pandemiebekämpfung richtig gesetzt? Darüber diskutieren bei Gundula Geiginger: Demokratieforscherin Ulrike Guerot und PULS 24-Infochefin Corinna Milborn.

PULS 24
