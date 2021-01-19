Die Politik-Insider: Droht der große Crash?Jetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 4: Die Politik-Insider: Droht der große Crash?
31 Min.Folge vom 19.01.2021
Der dritte Lockdown wird verlängert und viele fragen sich, wie sollen wir das wirtschaftlich überleben? Darüber diskutieren bei den "Politik Insidern" die Leiterin des Momentum-Instituts Barbara Blaha und der Chefredakteur der Presse, Rainer Nowak bei Gundula Geiginger.
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Genre:Talk
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