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PULS 24 Die Politik-Insider

Die Politik-Insider: Droht der große Crash?

PULS 24Staffel 4Folge 4vom 19.01.2021
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Folge 4: Die Politik-Insider: Droht der große Crash?

31 Min.Folge vom 19.01.2021

Der dritte Lockdown wird verlängert und viele fragen sich, wie sollen wir das wirtschaftlich überleben? Darüber diskutieren bei den "Politik Insidern" die Leiterin des Momentum-Instituts Barbara Blaha und der Chefredakteur der Presse, Rainer Nowak bei Gundula Geiginger.

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